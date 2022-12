Скандальный рэпер Канье Уэст разразился новой антисемитской тирадой.

В этот раз бывший муж Ким Кардашьян восхвалял Адольфа Гитлера.

"Я вижу в Гитлере хорошее.У каждого человека есть что-то ценное, что он привнес, особенно у Гитлера", - сказал Уэст.

