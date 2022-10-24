



Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма

Скандальный американский рэпер Канье Уэст выступил с очередным громким заявлением. На этот раз он обвинил режиссера Квентина Тарантино и актера Джейми Фокса в краже.



В программе Piers Morgan Uncensored он сказал, что Тарантино и Фокс украли у него идею для фильма "Джанго освобожденный" 2012 года.



Уэст утверждает, что концепция фильма уже была реализована в его клипе 2005 года Gold Digger, в котором снялся Фокс.



Стоит отметить, что видеоряд клипа - это танцы с моделями в стиле пин-ап.



"Тарантино сделал фильм о рабстве, идею для которого он с Джейми получил от меня. Я ​​предложил Джейми Фоксу и Квентину Тарантино идею в качестве клипа на Gold Digger. А затем Тарантино превратил это в фильм", — сказал Уэст.



