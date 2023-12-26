



Канье Уэст публично извинился перед евреями на иврите

Одиозный рэпер Канье Уэст, с которым многие разорвали контракты за антисемитские заявления, публично принес извинения.



Соответствующий пост на иврите он опубликовал на своей странице в Instagram, удалив при этом другие записи.



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"Я искренне прошу прощения перед еврейской общиной за любую непреднамеренную вспышку гнева, вызванную моими словами или действиями. Я не хотел ранить кого-то, оскорбить или проявить неуважение. Я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить", - сказал Уэст.



Рэпер пообещал научиться на своих ошибках и извлечь уроки из этого опыта. "Мне важно, чтобы вы простили меня, я обещаю исправиться и пропагандировать единство в будущем", - резюмировал он.





