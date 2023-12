Калькулятор смерти Искусственного Интеллекта предсказывает, когда вы умрете

Недавно разработанный калькулятор смерти с искусственным интеллектом теперь может предсказать, когда человек умрет, с пугающе точной точностью.



“Мы используем технологию ChatGPT (так называемая модель трансформатора) для анализа человеческой жизни, представляя каждого человека как последовательность событий, происходящих в его жизни”, — Суне Леманн, ведущий автор исследования, проведенного в декабре 2023 года. “ Использование последовательности жизненных событий для предсказания жизни человека”, — об этом пишет издание The Post.



В отчете профессор сетевых и сложных систем из Технического университета Дании и соавторы представляют алгоритм, известный как “life2vec”, который использует избранные детали жизни человека, включая доход, профессию, место жительства и историю здоровья. определить продолжительность жизни с



Исследователи из Дании и США разработали алгоритм, который может приблизительно определить дату смерти человека, изучая конкретные детали его жизни.



“Мы используем тот факт, что в определенном смысле человеческая жизнь имеет сходство с языком”, — объяснил Леманн. “Как слова следуют друг за другом в предложениях, так и события следуют друг за другом в человеческой жизни”.



“Эта модель может предсказать практически все”, — сказал Леманн The Post, отметив, что его исследовательская группа также использовала специализированную программу для предсказания личности людей и решений для международных мер.



“Мы предсказали смерть, потому что люди над этим работали в течение многих лет (например, страховые компании), — добавил он, — поэтому у нас было хорошее представление о том, что возможно”.



Группа Лемана исследовала гетерогенную популяцию из 6 миллионов датчан, различающихся по полу и возрасту, в период с 2008 по 2020 год. Аналитики использовали life2vec, чтобы выяснить, кто из испытуемых, скорее всего, проживет как минимум четыре года после 1 января 2016 года.



Исследователи предоставили информацию, специфичную для ИИ, каждому участнику исследования, используя простой язык, например: “В сентябре 2012 года Франциско получил 20 000 датских крон в качестве охранника в замке в Эльсиноре” или “На третьем году обучения в средней школе-интернате Гермиона последовала за ним. Она посетила пять факультативных занятий”.



Затем они присвоили каждому фрагменту данных разные цифровые токены, которые были совершенно четко классифицированы. Например, перелом предплечья обозначается как S52; работа в табачном магазине кодируется как IND4726, доход представлен 100 различными цифровыми токенами; а “послеродовое кровотечение” — O72.



Используя предоставленную информацию, life2vec почти идеально предсказал, кто умрет к 2020 году, более чем в трех четвертях случаев.



Согласно исследованию, некоторые из факторов, которые могут способствовать более ранней смерти, включают принадлежность к мужскому полу, наличие диагноза психического здоровья или наличие квалифицированной профессии. Получение более высокого дохода или занятие руководящей должности были связаны с более продолжительной жизнью.



Однако Леманн подчеркнул The Post, что ни одному из участников исследования не были предоставлены прогнозы о смерти.



“Это было бы очень безответственно”, — сказал он, отметив, что он и его команда надеются в конечном итоге поделиться более подробной информацией о своих результатах таким образом, чтобы защитить конфиденциальность тех, кто участвует в исследовании.



Леманн говорит, что алгоритм не будет использоваться для вынесения суждений против отдельных лиц, как только он станет доступен широкой публике.



“Но мы все еще можем узнать от life2vec, какие факторы могут помочь вам жить дольше”, — сказал Леманн. “Мы не углублялись в этот вопрос, но это еще одно важное применение модели”.



В настоящее время бот недоступен для широкой публики и корпораций. А после его массового внедрения — если он когда-нибудь станет открытым для массового использования — исследователь говорит, что ИИ, скорее всего, не будет использоваться для информирования конкретных людей в таких случаях, как выписка страховых полисов или принятие решений о найме.