



К июню Индия станет самой густонаселенной страной мира

По прогнозам, к концу июня Индия станет самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай, согласно опубликованному в среду отчету Фонда народонаселения ООН о состоянии мирового населения, пишет EasternEye.



Это значительное изменение приведет к тому, что население Индии составит 1,4286 миллиарда человек, что примерно на три миллиона больше, чем население Китая, составляющее 1,4257 миллиарда человек.



Этот сдвиг создает серьезные проблемы для Индии, которая уже имеет неадекватную инфраструктуру и недостаточные возможности трудоустройства для своего многочисленного молодого населения.



Хотя Китай считается самой густонаселенной страной со времен заката Римской империи, его население сократилось впервые с 1960 года в прошлом году, в то время как население Индии продолжает расти.



Южноазиатский гигант простирается от Гималаев до пляжей Кералы, с 22 официальными языками, и почти половина его жителей моложе 25 лет.



Страна сталкивается с огромными проблемами, связанными с обеспечением электроэнергией, едой и жильем растущего населения, при этом многие крупные города уже борются с нехваткой воды, загрязнением воздуха и воды и переполненными трущобами.



По данным Исследовательского центра Пью, число людей в Индии выросло более чем на один миллиард с 1950 года, когда ООН начала собирать данные о населении.



В Индии нет последних официальных данных о населении, потому что она не проводила перепись с 2011 года, а последующая перепись в 2021 году была отложена из-за пандемии Covid.



В настоящее время инициатива увязла в логистических препятствиях, что делает маловероятным начало переписи в ближайшее время. Некоторые обвиняют правительство в намеренной задержке до окончания общенациональных выборов в следующем году.



Перепись прольет свет на то, как индийская экономика под руководством премьер-министра Нарендры Моди изо всех сил пытается обеспечить работой миллионы молодых людей, каждый год выходящих на рынок труда.



В новом докладе ООН также подсчитано, что к середине 2023 года население мира достигнет 8,045 миллиарда человек, и к этому времени почти каждый пятый человек на планете будет индийцем.

