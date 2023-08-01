



Индийские санитарки сорвали джекпот в 100 миллионов рупий

В июне 11 женщин, санитарных работниц из штата Керала на юге Индии, совместно купили лотерейный билет. На прошлой неделе они узнали, что сорвали джекпот в 100 миллионов рупий, сообщает ВВС.



Женщины являются частью группы, которая занимается сбором небиоразлагаемых отходов в домах в городе Парапанангади в районе Малаппурам штата Керала. Обычно они получают около 250 рупий в день.



Денег не хватает, чтобы сводить концы с концами. Большинство женщин занимали деньги и брали кредиты на образование своих детей и другие расходы. Поэтому они время от времени объединялись и покупали лотерейный билет.



Лотерея в значительной степени незаконна во многих индийских штатах, но само правительство Кералы проводит очень популярную программу - частные лотереи запрещены в штате.



В прошлом месяце женщины решили купить билет за 250 рупий для участия в розыгрыше муссонных призов (лотереи выпускаются для особых случаев, таких как фестивали).



Две женщины вложили по 12,5 рупий каждая за свою долю билета, а остальные девять женщин заплатили по 25 рупий каждая.



“Мы договорились, что если что-нибудь выиграем, то получим равную долю, — сказала одна из женщин. - Мы не ожидали, что выиграем такую огромную сумму денег!”.



О выигрыше женщины узнали только через день после розыгрыша, когда одна из них попросила мужа проверить результаты.



“Это уже четвертый раз, когда мы покупаем билет на главный приз. Нам повезло на четвертый раз!”, - говорят женщины, которые намерены потратить деньги на строительство домов, обучение детей и уплату долгов.



После уплаты государственных налогов победительницы лотереи получат 63 миллиона рупий. Женщины также намерены продолжить работу санитарками.



