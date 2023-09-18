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Храмовую гору посетило рекордное количество евреев
18.09.2023 09:33 Алина Груднева

Храмовую гору посетило рекордное количество евреев

В воскресенье, 18 сентября, на Храмовую гору пришло рекордное количество евреев.

По данным интернет-издания "Аруц Шева", за день туда для молитвы пришли 403 человека.

Для восхождения евреев были усилены меры безопасности. По данным полиции, все прошло благополучно и спокойно, беспорядков не было.

Ожидается, что тысячи человек поднимутся на Храмовую гору на Йом Кипур.

Ранее Иордания и Саудовская Аравия выразили возмущение восхождением евреев на Храмовую гору. Они назвали это "провокацией" и "штурмом мечети Аль-Акса".
 

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