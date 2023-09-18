Храмовую гору посетило рекордное количество евреев
В воскресенье, 18 сентября, на Храмовую гору пришло рекордное количество евреев.
По данным интернет-издания "Аруц Шева", за день туда для молитвы пришли 403 человека.
Для восхождения евреев были усилены меры безопасности. По данным полиции, все прошло благополучно и спокойно, беспорядков не было.
Ожидается, что тысячи человек поднимутся на Храмовую гору на Йом Кипур.
Ранее Иордания и Саудовская Аравия выразили возмущение восхождением евреев на Храмовую гору. Они назвали это "провокацией" и "штурмом мечети Аль-Акса".