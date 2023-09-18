Саудовская Аравия осудила "штурм Аль-Аксы"
Саудовская Аравия следом за Иорданией раскритиковала правительство Израиля за то, что евреям было позволено посетить Храмовую гору в связи с праздником Рош ха-Шана.
В министерстве иностранных дел страны это назвали "штурмом мечети Аль-Акса".
"Мы возлагаем на Израиль полную ответственность за последствия этих продолжающихся нарушений и призываем международное сообщество положить конец эскалации", - сказано в заявлении.
Ранее аналогичным образом высказались в Иордании, обвинив Израиль в "провокациях".