Новости » Политика
Саудовская Аравия осудила "штурм Аль-Аксы"
18.09.2023 07:48 Алина Груднева

Саудовская Аравия осудила "штурм Аль-Аксы"

Саудовская Аравия следом за Иорданией раскритиковала правительство Израиля за то, что евреям было позволено посетить Храмовую гору в связи с праздником Рош ха-Шана.

В министерстве иностранных дел страны это назвали "штурмом мечети Аль-Акса".

"Мы возлагаем на Израиль полную ответственность за последствия этих продолжающихся нарушений и призываем международное сообщество положить конец эскалации", - сказано в заявлении.

Ранее аналогичным образом высказались в Иордании, обвинив Израиль в "провокациях".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы