



Грета Тунберг отменила выступление на книжном фестивале из-за спонсоров

Климатическая активистка Грета Тунберг отменила свое выступление на Эдинбургском международном книжном фестивале из-за спонсоров мероприятия.



Она должна была выступить 13 августа.



По словам экоактивистки, она отказалась от этой идеи в знак протеста против фирмы по управлению инвестициями Baillie Gifford. По словам Греты, спонсоры фестиваля инвестируют в ископаемое топливо, которое вредит окружающей среде.



"К сожалению, я не могу присутствовать на Эдинбургском фестивале. Как активистка я не могу присутствовать на мероприятии, спонсируемом Baillie Gifford, которая вкладывает значительные средства в ископаемое топливо", - подчеркнула она.



По словам Тунберг, она не хочет связываться с мероприятиями, которые спонсируются такими компаниями.



Представитель Baillie Gifford опроверг обвинения экоактивистки: "Всего 2% денег наших клиентов инвестируются в компании, деятельность которых связана с ископаемым топливом".



