



Гарри и Меган обратились к Кейт Миддлтон из-за известий о раке

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл обратились к принцессе Уэльской Кэтрин после ее признания относительно того, что она лечится от рака.



Они пожелали крепкого здоровья Кейт Миддлтон.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семье, и надеемся, что они смогут сделать это в частном порядке и спокойствии", - сказано в официальном заявлении.



Тем временем, британские таблоиды сообщают, что до этого Меган тайно позвонила Кейт впервые за долгое время. По словам инсайдеров, Маркл и Гарри узнали о болезни принцессы вместе с остальным миром.

