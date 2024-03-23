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Гарри и Меган обратились к Кейт Миддлтон из-за известий о раке
23.03.2024 18:05 Алина Груднева

Гарри и Меган обратились к Кейт Миддлтон из-за известий о раке

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл обратились к принцессе Уэльской Кэтрин после ее признания относительно того, что она лечится от рака.

Они пожелали крепкого здоровья Кейт Миддлтон.

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"Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семье, и надеемся, что они смогут сделать это в частном порядке и спокойствии", - сказано в официальном заявлении.

Тем временем, британские таблоиды сообщают, что до этого Меган тайно позвонила Кейт впервые за долгое время. По словам инсайдеров, Маркл и Гарри узнали о болезни принцессы вместе с остальным миром.
 

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