



Галь Гадот на вручении награды: Израиль — мое сердце и мой дом

Израильско-американский совет (IAC) в сотрудничестве с консульством Израиля в Лос-Анджелесе наградил актрису Галь Гадот на официальном праздновании 75-летия Израиля в городе.



Церемония состоялась в среду, 17 мая.



"Израиль — мое сердце и мой дом. Мы все здесь глубоко гордимся нашей еврейской родиной. Этот праздник является свидетельством нашего единства, нашей силы. Как израильтянка, проживающая в Америке, я прекрасно понимаю важность поддержания прочных связей и наведения мостов между американским и израильским народами", - сказала Гадот.



По словам актрисы, даже несмотря на разный опыт у двух стран, общая цель является единой.

