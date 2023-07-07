



Ford Fiesta становится историей: производство модели прекращено

Ford подтвердил, что его модель Fiesta будет снята с производства через 46 лет после создания.



Ford Fiesta, одна из самых популярных моделей в мире, достиг конца пути в пятницу, когда производство остановилось на немецком заводе компании.



С момента появления во всем мире было произведено более 22 миллионов автомобилей Ford Fiesta. Модель сразу же стала хитом, когда она была представлена ​​в 1976 году, поскольку она удовлетворила спрос на более компактные и экономичные автомобили. Теперь Fiesta уступает место будущим электромобилям.



"В Ford в Европе мы быстро переходим к электрическому будущему. В рамках этого перехода производство Fiesta в Кельне, Германия, будет прекращено 7 июля, и начнется новая эра в Кельнском центре электромобилей", — заявили в компании.



Окончание производства наступило после того, как Ford прекратил выпуск Mondeo в 2021 году, а ранее в этом году он прекратил производство пассажирских автомобилей S-Maxx и Galaxy.



Производство Ford Focus закончится в 2025 году.



Прекращение производства новых Ford Fiesta может означать конец эпохи, но рынок подержанных автомобилей будет продолжать вдыхать жизнь в этот столь востребованный автомобиль еще долгие годы.



Последние два автомобиля Fiesta, сошедшие с конвейера, скорее всего, останутся у Ford. Один останется в Германии, а другой отправится в коллекцию наследия Великобритании.

