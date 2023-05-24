



Переработка пластика может сделать его токсичнее и не решит глобальную проблему

Переработанный пластик может быть токсичнее первичного, поэтому его переработка не решит проблемы с загрязнением окружающей среды. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на природоохранную организацию Greenpeace и отчет глобальной экологической сети.



Greenpeace приводит данные, которые с 1950-х годов в мире произвели примерно 8 миллиардов тонн пластика. И только 9% из него когда-либо перерабатывалось. Впрочем, переработанный пластик содержит более высокие концентрации токсичных химикатов, чем начальный, что увеличивает его потенциальный вред для людей, животных и окружающей среды.



В отчете говорится, что в переработанном пластике часто повышено содержание химических веществ, в частности токсичных антипиренов, бензола и других канцерогенов, загрязнителей окружающей среды, среди которых бромированные и хлорированные диоксины, а также вещества, которые негативно влияют на эндокринную систему и способны вызвать изменение уровня гормонов в организме.



В Greenpeace прогнозируют, что к 2060 году производство пластика вырастет втрое. И единственный выход спасти окружающую среду и здоровье человечества – это немедленно сократить производство пластика и построить путь к полной ликвидации создания первичного пластика.



В отчете ООН пишут, что глобальная загрязненность пластиком может сократиться на 80% к 2040 году, если мир сделает несколько шагов в этом направлении, например, откажется от лишних упаковок и увеличит повторное использование.