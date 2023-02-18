



Три дня джаза в Эйлате

Совсем скоро, 23 февраля в Эйлате стартует уникальный праздник – зимний джазовый фестиваль.



С 23 по 25 февраля 2023 года благодаря Муниципалитету и туристической компании Эйлата, лучшие джазисты мира соберутся на музыкальный уикенд в теплом и гостеприимном городе на берегу Красного моря.



Это уже 12-й джазовый фестиваль, у которого за это время появились преданные поклонники, которые знают, что куратор фестиваля Дуби Ленц пригласит лучших из лучших, интересных, неповторимых музыкантов, способных удивить зрителей.







Одни из самых необыкновенных гостей фестиваля – трио аккордеонистов из Польши Motion Trio, превращающее классическое прочтение музыки в совершенно новые формы. Их так и называют, – «волшебники», поскольку так как они интерпретируют джаз с помощью аккордеона не делает никто в мире.

Еще один участник фестиваля – Аркадий Духин, один из любимых музыкантов в Израиле на протяжении почти пяти десятилетий. Несмотря на все свои титулы, Духин никогда не останавливается на достигнутом и всегда ищет что-то новое.



В новой оригинальной постановке, созданной специально для джазового фестиваля, Аркадий покажет свои новые аранжировки хорошо знакомых слушателям произведений. Вот что говорит Духин о своей новой программе: «За любыми словами есть звуки, и я играю этими словами и звуками».







Впервые в Израиль, и сразу на зимний эйлатский фестиваль, приезжает Jazzmeia Horn, певица, отмеченная всевозможными мировыми наградами.

Джазмейя Хорн — одна из самых обсуждаемых джазовых исполнительниц последних лет. Несмотря на то, что Джазмейе всего 31 год, она уже трижды номинировалась на «Грэмми», получала награды за выдающиеся достижения на престижных джазовых конкурсах и ряд титулов от джазового журнала DownBeat, который объявил ее самой перспективной вокалисткой 2018-го года. Благодаря ее яркому и неповторимому голосу, эту американскую певицу не раз сравнивали с такими легендами, как Нина Симон и Сара Вон.



На фестивале ожидается множество сюрпризов, в том числе и необычная встреча латиноамериканского джаза с Ближним Востоком. В Эйлат приедет известнейший аргентинский пианист, композитор и аранжировщик Габриэль Палатчи — одно из самых популярных имен на мировой джазовой сцене. Его имя даже было включено в список начинающих артистов журнала Billboard.







Палатчи, иммигрировавший в Израиль из Буэнос-Айреса около двух лет назад, исполняет оригинальную музыку в стиле латино-джаз и танго-джаз, на который повлияла его родина, а также Куба, Карибский бассейн, клезмерские мелодии, испанская и североафриканская музыка. Встреча с местными ритмами внесла в творчество Палатчи ближневосточную расслабленность.



«Секстет Габриэля Палатчи» представит на фестивале новый, свежий и оригинальный латиноамериканский джаз с участием ведущих музыкантов.



«Если есть веская причина, по которой стоит потратиться на поездку в Эйлат на джазовый фестиваль, так это эта замечательная польская команда», – пишет Ynet.



Дуби Ленц, художественный руководитель фестиваля: «Раз в год я чувствую себя воодушевленным и взволнованным… Раз в году на Красном море проходит зимний джазовый фестиваль, и вот он снова наступает после перерыва на пандемию. Я смотрю на список участников фестиваля в этом году и чувствую себя как любитель сладкого при виде набора изысканных шоколадных конфет. Точно так же, как у каждой конфеты есть место в коробке и свой вкус, у каждого музыканта есть свой стиль и особый колорит. Как шоколад покрывает каждую конфету, так и джаз обволакивает каждый концерт нашего фестиваля».



Также на фестивальные площадки выйдут: Квартет Чано Домингеса и Флавио Болтро вместе с Эли Деджибри, Шломи Шабан с новым альбомом, Эфрат Гош с новой джазовой программой, квартет Авраама Фефера, Итай Крис в гостях у Йотама Зильберштейна, и многие другие артисты и коллективы.



23-25.02.23, Эйлат

www.redseajazz.co.il



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