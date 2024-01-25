



Добавляйте соль в чай, советует американский профессор. Посольство США - против

Посольство США в Лондоне раскритиковало новое исследование американского ученой, которая считает, что для идеальной чашки чая необходима щепотка соли и выжимка лимона.



Мишель Франкл, профессор химии из колледжа Брин-Мор в Пенсильвании, также дала менее спорный совет - например, использовать короткие кружки, чтобы чай оставался горячим, так как у них меньше площадь поверхности.



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В комментариях к The Guardian она также посоветовала подогревать и кружку, и молоко, причем последнее добавлять только после наливания чая.



Профессор Франкл также сказала, что предпочтительнее использовать рассыпные листья, но если вы используете заварочные пакетики, то выбирайте их побольше, чтобы чай мог лучше перемещаться в воде.



Однако посольство США ответило на предложение добавлять соль, написав в сообщении на сайте X: "Мы не можем безучастно наблюдать, как такое возмутительное предложение ставит под угрозу саму основу наших особых отношений.

Чай - это эликсир товарищества, священные узы, объединяющие наши народы".



"Поэтому мы хотим заверить добрый народ Великобритании, что немыслимая идея добавления соли в британский национальный напиток не является официальной политикой Соединенных Штатов. И никогда не будет таковой. Давайте объединимся в нашей солидарности и покажем всему миру, что когда речь идет о чае, мы едины", - сказано в заявлении.