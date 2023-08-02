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Цукерберг рассказал, что думает о возможной схватке с Маском
02.08.2023 12:49 Алина Груднева

Цукерберг рассказал, что думает о возможной схватке с Маском

Основатель Meta Марк Цукерберг считает, что его "исторический" бой против Илона Маска не состоится.

По данным Daily Mail, долгожданный поединок может не состояться.

У Цукерберга журналисты спросили по поводу возможного боя с оппонентом. Он сказал в ответ, что "не уверен, что бой будет реализован".

Маск ранее неоднократно сообщал о том,что готов сразиться с Цукербергом. По словам миллиардера, он готов это сделать в Колизее, однако, по словам министра культуры, речь идет о культурном наследии, потому бой в историческом месте невозможен.

 

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