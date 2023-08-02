



Цукерберг рассказал, что думает о возможной схватке с Маском

Основатель Meta Марк Цукерберг считает, что его "исторический" бой против Илона Маска не состоится.



По данным Daily Mail, долгожданный поединок может не состояться.



У Цукерберга журналисты спросили по поводу возможного боя с оппонентом. Он сказал в ответ, что "не уверен, что бой будет реализован".



Маск ранее неоднократно сообщал о том,что готов сразиться с Цукербергом. По словам миллиардера, он готов это сделать в Колизее, однако, по словам министра культуры, речь идет о культурном наследии, потому бой в историческом месте невозможен.



