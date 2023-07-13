



Чудо в Шаарей Цедек: семь пар близнецов родились за сутки

В родительном отделении "Шаарей Цедек" за сутки на свет появились семь пар близнецов.



По данным израильских СМИ, даже для больницы, принимающей в год 22 тысяч родов, такое событие является настоящим чудом.



Новоиспеченные матери, родившие 14 малышей, родом из Иерусалима и других мест. Одна из рожениц ждала возможность родить первенца 12 лет, а теперь у нее их двое.



Еще одна молодая мама, Мааян Лузон Перец, пришла навестить своих малышей, накрасив ногти на одной руке в розовый, а на второй - в голубой цвет. У нее родились мальчик и девочка.



"Я пережила вдохновляющие и естественные роды. Я выбрал Шаарей Цедек, основываясь на предыдущем положительном опыте работы с отделом и персоналом. Мы приехали издалека. Мы так счастливы, что двое наших сладких малышей появились на свет", — сказала она.