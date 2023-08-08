



Бородина послала Леди Гагу в одно место

Российская знаменитость Ксения Бородина послала Леди Гагу в одно место.



Об этом сообщает "СтарХит".



Изначально Бородина заявила о том, что хотела бы посетить концерт артистки.



Из-за этих слов телеведущая столкнулась с волной хейта в сети. Поклонники раскритиковали Ксению за то, что поход на концерт Леди Гаги будет "непатриотичным", поскольку певица выступает против агрессии РФ в отношении Украины.



"Пусть идет в ж*пу и поет без моего участия на своих концертах", — сказала Бородина.

