



Безумная эйфория, настоящие слезы. Ноа Кирел в первом интервью после Евровидения

Конкурс "Евровидение 2023" завершился вчера вечером (суббота) победой Швеции, а Ноа Кирел, представлявшая Израиль, заняла третье место.



В первом интервью, которое она дала после окончания конкурса, Кирел сказала, что довольна своим достижением. "У меня всегда мысли о первом месте. Просто победить, чтобы победить", - сказала она. "Но третье место - это очень круто, это благословение - представлять Израиль перед миллионами телезрителей по всему миру".



Музыкальные обозреватели говорят: "Ничего подобного не было со времен Неты Барзилай", "Ноа Кирел вернул Израиль на карту "Евровидения" Кирел поделилась, что выступление на сцене в Ливерпуле было сильным. "Это было так трогательно и мощно, и я чувствовала энергию толпы", - поделилась она. "В момент, когда я сошла со сцены в финале, я чувствовала безумную эйфорию, слезы, которые вы видели, были настоящими".



Несмотря на то, что она не заняла первое место, конкурс дал Кирел международную известность, которую молодая певица сможет использовать в будущем. "Евровидение обладает психической силой", - сказала она. "После шоу мы пошли поесть, и люди узнавали меня и фотографировались со мной. Только сегодня вечером у меня прибавилось 200 тысяч подписчиков, а это сумасшедшая известность".

