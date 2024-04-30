



Австралия: если вас укусила змея, не приносите ее с собой в больницу

Нет, это не шутка. Такое пожелание высказали медики Австралии. Оказывается у людей, которым возможно осталось жить несколько часов и дорога каждая минута, “хватает ума” начать охоту на змею, а потом еще и привезти ее с собой в больницу.



Доктор Адам Майкл, директор отделения неотложной медицинской помощи в больнице Бандаберг в Квинсленде, сказал, что пострадавший от укуса змеи прибыл в начале этого месяца с очень ядовитой восточной коричневой змеей в слабеньком пластиковом контейнере.



“Персонал испугался, и серьезным последствием этого является задержка времени на лечение”, — сказал он в интервью на радио. “Мы хотим, чтобы люди могли быстро пройти обследование и оценку, а присутствие живой змеи в отделении замедляет процесс”.



Доктор Джефф Исбистер, исследователь клинической токсикологии из Университета Ньюкасла, сказал, что он слышал о нескольких случаях, когда жертвы укуса змеи приносили змею с собой, обращаясь за помощью.



“Это довольно опасно, потому что никто в больнице не сможет ее идентифицировать”, — сказал он. “Если эта змея выберется наружу в больнице, это станет огромной катастрофой”.



Персонал больниц не обучен распознавать змей, но они могут провести тесты, чтобы определить, нужно ли жертве укуса противоядие.



Профессиональный ловец змей Джонас Мерфи рассказал, что его несколько раз вызывали в больницу Бандаберг, чтобы переместить змей, принесенных пациентами.



“Вы рискуете получить последующий укус, а также подвергаете опасности всех вокруг”, — сказал он.



И, неважно, живете ли вы в Австралии или в другом месте, где есть вероятность пострадать от змей, помните:



Накладывать жгут, разрезать рану, отсасывать яд или охотиться после укуса на змею нести ее с собой в больницу не рекомендуется!



