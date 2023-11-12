



Астрономы обнаружили потенциально обитаемые планеты

Группа астрономов из Корнельского университета заявила об уникальном открытии, которое стало возможным благодаря данным, полученным от космического телескопа TESS – он обнаружил восемь новых планет.



Эти планеты, схожие с Землей по размеру, предположительно имеют ключевые компоненты – углекислый газ в атмосфере, воду и метан на планете, что делает их потенциально пригодными для жизни.



TESS, специально разработанный для поиска планет вне Солнечной системы, подтвердил существование 400 планет, а еще 6000 находятся в статусе кандидатов на экзопланеты. Восемь из них, схожих с Землей по размеру, отнесены к суперземлям. Есть планеты, которые в 4 раза превышают массу Земли, а диаметр в 1,8 раз больше, сообщает Universe Today



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Шесть краеугольных планет выделены для более подробного изучения из-за их важных характеристик, которые могут поддерживать растительность и живые организмы. Анализ атмосфер этих планет указывает на наличие углекислого газа, воды и метана, что открывает возможность для будущего исследования приборами телескопа Уэбб. Эти открытия приближают нас к пониманию тайн космоса и поиска других обитаемых миров в нашей галактике.