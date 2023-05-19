



Ариэльский университет запретил Эялю Голану выступать на концерте

Ариэльский университет на фоне давления со стороны лекторов запретил артисту Эялю Голану выступать на концерте в рамках мероприятий, посвященных Дню студента на территории учебного заведения.



Об этом говорится в заявлении студенческой ассоциации вуза в Facebook.



Уточняется, что в настоящее время рассматриваются два два варианта — проведение мероприятия на территории университета без выступления Голана или же концерт в другом месте.



На прошлой неделе десятки преподавателей университета, феминистические организации и студенческий совет подписали петицию с призывом отменить выступление артиста на фоне подозрений в его отношении в причастности к сексуальным преступлениям.



Около года назад было возобновлено расследование о сексуальных преступлениях, в рамках которого был допрошен "король израильской поп-музыки" Эяль Голан. Две заявительницы по делу описали, как их изнасиловал один из друзей артиста. По их словам, певец не только оставался в соседней комнате, но и был тем, кто потребовал, чтобы они "побаловали" знакомого.