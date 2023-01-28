



Антиправительственные протесты в Тель-Авиве начнутся с минуты молчания

Несмотря на призывы некоторых активистов отменить протесты, демонстрация состоится. почтят минутой молчания.



Организаторы демонстрации против судебно-правовой реформы, которая должна пройти сегодня вечером на улице Каплан в Тель-Авиве и в других местах по всей стране, объявили, что протест начнется с минуты молчания в память жертв вчерашнего теракта в Иерусалиме, и пройдет в другом формате.



"Мы разделяем боль и скорбь семей убитых и желаем выздоровления раненым. Мероприятие откроется в 19:00, без музыки и с соболезнований семьям убитых", — сообщили организаторы.

