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Антиправительственные протесты в Тель-Авиве начнутся с минуты молчания
28.01.2023 11:35 Евгения Маркова

Антиправительственные протесты в Тель-Авиве начнутся с минуты молчания

Несмотря на призывы некоторых активистов отменить протесты, демонстрация состоится. почтят минутой молчания.

Организаторы демонстрации против судебно-правовой реформы, которая должна пройти сегодня вечером на улице Каплан в Тель-Авиве и в других местах по всей стране, объявили, что протест начнется с минуты молчания в память жертв вчерашнего теракта в Иерусалиме, и пройдет в другом формате.

"Мы разделяем боль и скорбь семей убитых и желаем выздоровления раненым. Мероприятие откроется в 19:00, без музыки и с соболезнований семьям убитых", — сообщили организаторы.
 

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