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Эльдад Янив призвал отменить крупные протесты в Тель-Авиве из-за теракта
28.01.2023 11:23 Наталья Богинская

Эльдад Янив призвал отменить крупные протесты в Тель-Авиве из-за теракта

Активисты протестного движения против политики нового правительства призвали отменить тель-авивскую демонстрацию в субботу в связи с кровавым терактом в Иерусалиме.

Один из активистов, Эльдад Янив написал в Twitter, что демонстрация отвлечет сотни полицейских, которые сейчас необходимы для обеспечения безопасности перед лицом террористической угрозы.

“Право на демонстрации есть всегда. Можно выбрать солидарность, отменив завтрашнюю демонстрацию, и провести ее после похорон на будущей неделе. Мы освободим тем самым сотни полицейских, которые нужны для обеспечения безопасности”, – написал Эльдад Янив. “Бойня в синагоге в ночь шабата – это напоминание о нашей общей судьбе, без всяких условий, о нашей общей судьбе даже в дни разногласий”.

Некоторые активисты обвинили его в оппортунизме. 

“Ты пытаешься пройти между каплями дождя!”, написали они в комментариях. ”Между протестом против правового переворота, превращением Израиля в фундаменталистское государства и потрясением от кровавого теракта нет ничего общего”. 

“Пусть они выберут солидарность и перенесут обсуждение правовой реформы на неделю, после похорон жертв”, – считает другой активист.

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