Эльдад Янив призвал отменить крупные протесты в Тель-Авиве из-за теракта
Активисты протестного движения против политики нового правительства призвали отменить тель-авивскую демонстрацию в субботу в связи с кровавым терактом в Иерусалиме.
Один из активистов, Эльдад Янив написал в Twitter, что демонстрация отвлечет сотни полицейских, которые сейчас необходимы для обеспечения безопасности перед лицом террористической угрозы.
“Право на демонстрации есть всегда. Можно выбрать солидарность, отменив завтрашнюю демонстрацию, и провести ее после похорон на будущей неделе. Мы освободим тем самым сотни полицейских, которые нужны для обеспечения безопасности”, – написал Эльдад Янив. “Бойня в синагоге в ночь шабата – это напоминание о нашей общей судьбе, без всяких условий, о нашей общей судьбе даже в дни разногласий”.
Некоторые активисты обвинили его в оппортунизме.
“Ты пытаешься пройти между каплями дождя!”, написали они в комментариях. ”Между протестом против правового переворота, превращением Израиля в фундаменталистское государства и потрясением от кровавого теракта нет ничего общего”.
“Пусть они выберут солидарность и перенесут обсуждение правовой реформы на неделю, после похорон жертв”, – считает другой активист.
אני מציע לארגוני המחאה -— Eldad Yaniv | אלדד יניב (@EldadYaniv) January 27, 2023
הזכות להפגין קיימת תמיד
אפשר לבחור בסולידריות להשעות מחר את המחאה ולחדשה לאחר ההלוויות, בשבוע הבא
ולשחרר גם את מאות השוטרים לפעילות ביטחון שוטף
הטבח בבית הכנסת בליל שבת הוא תזכורת לגורלנו המשותף כאן - בלא תנאי - ובשותפות גורל מלאה גם בימי מחלוקת נוקבת