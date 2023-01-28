



Эльдад Янив призвал отменить крупные протесты в Тель-Авиве из-за теракта

Активисты протестного движения против политики нового правительства призвали отменить тель-авивскую демонстрацию в субботу в связи с кровавым терактом в Иерусалиме.



Один из активистов, Эльдад Янив написал в Twitter, что демонстрация отвлечет сотни полицейских, которые сейчас необходимы для обеспечения безопасности перед лицом террористической угрозы.



“Право на демонстрации есть всегда. Можно выбрать солидарность, отменив завтрашнюю демонстрацию, и провести ее после похорон на будущей неделе. Мы освободим тем самым сотни полицейских, которые нужны для обеспечения безопасности”, – написал Эльдад Янив. “Бойня в синагоге в ночь шабата – это напоминание о нашей общей судьбе, без всяких условий, о нашей общей судьбе даже в дни разногласий”.



Некоторые активисты обвинили его в оппортунизме.



“Ты пытаешься пройти между каплями дождя!”, написали они в комментариях. ”Между протестом против правового переворота, превращением Израиля в фундаменталистское государства и потрясением от кровавого теракта нет ничего общего”.



“Пусть они выберут солидарность и перенесут обсуждение правовой реформы на неделю, после похорон жертв”, – считает другой активист.