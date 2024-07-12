



Актриса "Сияния" Шелли Дюваль умерла в возрасте 75 лет

Американская актриса Шелли Дюваль, известная по таким фильмам, как "Сияние", "Энни Холл" и "Нэшвилл", умерла в возрасте 75 лет.



Ее партнер Дэн Гилрой подтвердил новость изданию The Hollywood Reporter.



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"Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и друг покинула нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли", - сказал он, по данным издания.



По словам Гилроя, она умерла во сне от осложнений после диабета в своем доме в Техасе.



Среди других работ Дюваль - драма "3 женщины" 1977 года режиссера Роберта Олтмена, за которую она получила приз за

лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале и была номинирована на премию Bafta.



Три года спустя она сыграла роль Олив Ойл в музыкальной версии "Попая" Робин Уильямса.



Но Дюваль перестала пользоваться популярностью в Голливуде и пропала с экранов на два десятилетия, а затем вернулась в 2023 году в фильме "Лесные холмы".

