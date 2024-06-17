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Адель выступила в платье от Валентина Юдашкина: фото | Фото: instagram.com/adele
17.06.2024 10:42 Алина Груднева

Адель выступила в платье от Валентина Юдашкина: фото

Популярная британская певица Адель выступала на своем концерте в Лас-Вегасе в платье покойного российского кутюрье Валентина Юдашкина.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе модельера в комментарии российскому порталу MUR.

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"Галина Юдашкина всегда очень любила творчество Адель и когда от их команды в Дом моды поступило предложение стилизовать ее образ на концерт в Лас-Вегасе, мы были безумно рады", - сказано в сообщении.

Над платьем для знаменитой певицы в модном доме работали два месяца.
 

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