



Адель выступила в платье от Валентина Юдашкина: фото

Популярная британская певица Адель выступала на своем концерте в Лас-Вегасе в платье покойного российского кутюрье Валентина Юдашкина.



Информацию об этом подтвердили в пресс-службе модельера в комментарии российскому порталу MUR.



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"Галина Юдашкина всегда очень любила творчество Адель и когда от их команды в Дом моды поступило предложение стилизовать ее образ на концерт в Лас-Вегасе, мы были безумно рады", - сказано в сообщении.



Над платьем для знаменитой певицы в модном доме работали два месяца.

