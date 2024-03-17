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А в Мальмё все сложно с “Евровидением”
17.03.2024 12:13 MIGnews.com

А в Мальмё все сложно с “Евровидением”

Это только кажется, что страна, выигравшая “Евровидение” …это словно кубок в ЧМ по футболу добыть. Как бы не так. Знаете какие расходы? Еще бы прибыль такая была.

Вот иногда расходов бывает мало, к ним надо головную боль добавить, чтобы было как в шведском Мальмё. Там уже готовятся. В мае в Швеции пройдет конкурс "Евровидение -2024". 

Знаете, чем они заняты? Крыс ловят. Оказалась проблема настолько нешуточная, что привлекли собак и хорьков.

Так, хорьки выгоняют из подвалов и тоннелей крыс и направляют их прямо к специально обученным собакам, которые отлавливают надоедливых грызунов.

Особое внимание уделяется району, где расположена "Мальме-Арена". Там 11 мая состоится финал "Евровидения".

Такой способ ловли грызунов посчитали нетоксичным и экологичным.

 

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