



99-летняя ученица начальной школы умерла в Кении

99-летняя Присцилла Ситиенея (Ситинеи), считающаяся старейшей в мире ученицей начальной школы, мирно скончалась у себя дома в Кении.



У пожилой женщины, решившей получить образование, начались проблемы со здоровьем после посещения школы ранее на этой неделе, сообщает ВВС.



Она и ее 12-летние одноклассники готовились к выпускным экзаменам, которые должны были начаться на следующей неделе.



Присцилла Ситиенея поступила в подготовительную школу Leaders Vision в 2010, а до этого более 65 лет проработала акушеркой в ​​своей деревне.



История женщины была рассказана во французском фильме под названием Gogo, который дал Ситинеи возможность посетить Францию ​​и встретиться с первой леди Брижит Макрон.