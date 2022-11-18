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99-летняя ученица начальной школы умерла в Кении
18.11.2022 16:58 Ольга Белозерова

99-летняя ученица начальной школы умерла в Кении

99-летняя Присцилла Ситиенея (Ситинеи), считающаяся старейшей в мире ученицей начальной школы, мирно скончалась у себя дома в Кении. 

У пожилой женщины, решившей получить образование, начались проблемы со здоровьем после посещения школы ранее на этой неделе, сообщает ВВС.

Она и ее 12-летние одноклассники готовились к выпускным экзаменам, которые должны были начаться на следующей неделе.

Присцилла Ситиенея поступила в подготовительную школу Leaders Vision в 2010, а до этого более 65 лет проработала акушеркой в ​​своей деревне. 

История женщины была рассказана во французском фильме под названием Gogo, который дал Ситинеи возможность посетить Францию ​​и встретиться с первой леди Брижит Макрон.

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