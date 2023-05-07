



80% японцев выступают против повышения налогов для наращивания обороны

Около 80% респондентов недавнего опроса в Японии выступили против возможного повышения налогов для финансирования плана существенного наращивания обороны страны, несмотря на то, что подавляющее большинство обеспокоено возможными военными действиями Китая против Тайваня.



Опрос, проведенный в марте-апреле местным информационным агентством Киодо, показывает, что японское общественное мнение неохотно увеличивает расходы на оборону за счет налогов, хотя большинство выступает за усиление обороноспособности страны в условиях нестабильной обстановки в плане безопасности.



Опрос, посвященный вопросам национальной безопасности, был разослан 3000 взрослых мужчин и женщин в Японии.



Только 19% согласились с призывом премьер-министра Фумио Кисиды профинансировать часть растущих расходов на оборону за счет налогов после увеличения расходов более чем на 50% в декабре до 43 триллионов иен (319 миллиардов долларов) за пять лет, начиная с 2023 финансового года.



В результате серьезного изменения политики безопасности для страны, которая придерживается пацифистской послевоенной конституции, Япония поставила перед собой цель довести свой годовой оборонный бюджет и связанные с ним расходы до 2% валового внутреннего продукта к 2027 финансовому году.



Около 60% респондентов опроса заявили, что пятилетний план наращивания обороны "не подходит", в то время как 88% заявили, что объяснение схемы, данное Кисдой, "недостаточно".



Почти половина, или 48%, заявили, что причина, по которой они не одобряют дальнейшее повышение налогов, заключается в том, что население "не может нести дальнейшее налоговое бремя".



Что касается возможности военных действий Китая против Тайваня, 53% заявили, что они "чрезвычайно обеспокоены", а 36% — что они "несколько обеспокоены".



Пекин считает Тайвань своей территорией, в то время как Тайбэй настаивает на своей независимости с 1949 года, поддерживая полные дипломатические отношения с 13 странами.



На вопрос о возможных ответах 56% сказали, что они предпочитают, чтобы Япония участвовала в дипломатических усилиях и невоенных мерах, таких как экономические санкции.



Однако около 33% заявили, что Япония должна оказать материально-техническую поддержку США, своему ключевому союзнику в сфере безопасности, который может вмешаться, чтобы защитить демократический остров от возможного китайского вторжения.

