2000 л.с.: Pininfarina выпустит только пять новых гиперкаров – видео автошедевра

В 2019 году состоялся анонс электрического гиперкара Pininfarina Battista, оснащенного силовым агрегатом от Rimac под шикарным кузовом Pininfarina. Теперь можно полюбоваться специальным выпуском этого авто, отдающего дань истории итальянской дизайнерской компании и "Формуле-1".



Новинка называется Battista Edizione Nino Farina и, как видно из названия, Нино Фарина является источником вдохновения для этой модели. Он был первым официальным чемпионом мира Формулы-1, снабдив титул в 1950 году за рулем Alfa Romeo в первом Чемпионате мира среди пилотов FIA. Его дядей был Баттиста Фарина, основатель Pininfarina.





REVEALED: Limited-edition Pininfarina Battista!



Introducing the awe-inspiring #Battista Edizione Nino Farina by @AutomobiliPinin, a captivating blend of elegance, exclusivity, and unmatched performance. This extraordinary masterpiece pays homage to the legendary pioneer of F1, celebrating his legacy. pic.twitter.com/hmRz9gt0cM — Mahindra Group (@MahindraRise) July 12, 2023

Кроме исторической отсылки в названии, наследие Фарины заметно во внешнем виде электрического гиперкара, начиная с цветовой гаммы, в которой совмещен цвет Rosso Niro (основной красный) со вспышками белого (Bianco Sestriere) и синего (Iconia Blu). Черный цвет подчеркивает крышу и верхнюю часть двери с броским углеродным волокном на боковых зеркалах и множеством элементов отделки. Золотые колеса под заказ и боковая графика 01 дополняют отсылку к наследию "Формулы-1".Внутри гиперкар покрыт кожей, включая сиденья, имеющие разные цвета. Водитель сидит на черном, а пассажир на белом (молочного оттенка), но оба имеют особое тиснение Nino Farina. В салоне больше синего и красного для контраста, не говоря уже об углеродном волокне и алюминии.Будет построено всего пять таких авто и на каждом из них будет специальная табличка на дверях, чествующая определенный момент жизни Фарины. Таким образом, не будут созданы два идентичных Battista Edizione Nino Farina.Гиперкар выдает 1877 лошадиных сил. Каждое колесо имеет свой двигатель, который питается от аккумулятора емкостью 120 кВт/ч. Battista может разгоняться до сотни за две секунды и развивать максимальную скорость 350 км/ч. Это один из самых быстрых серийных транспортных средств в мире, который предлагает 480 километров хода на одном заряде.Компания Automobili Pininfarina не называет цену на Edizione Nino Farina, но учитывая, что стандартный Battista стоит 2,2 миллиона долларов, можете быть уверенным, что этот автомобиль обойдется недешево.