



На шаг впереди: опыт серийного предпринимателя Вячеслава Бандукова

Предпринимательская культура США известна всему миру. Несмотря на то, что каждый штат и американский город отличаются друг от друга своими реалиями, клиентами и менталитетом, есть то, что объединяет их бизнес-культуру — драйв и огонь самих бизнесменов.

Предприниматель — тот, кто рискует, кто ценит свою свободу и возможность реализации, хочет менять и завоевывать мир. Он умеет адаптироваться под разные обстоятельства, при этом не теряя свой внутренний стержень. Поэтому важно перенимать успешный опыт профессионалов из разных уголков планеты.

Пример эффективного управления продемонстрировал Вячеслав Бандуков. За более чем 20 лет ему удалось создать несколько успешных компаний по продаже запасных частей для лесозаготовительной техники, которые существенным образом повлияла на лесную промышленность. Сегодня Вячеслав разрабатывает проект по дистрибуции нового бренда пива, комбучи и других напитков в США.

Поговорили с Вячеславом Бандуковым о начале работы в лесной промышленности, его опыте управления бизнесом, тенденциях на рынке труда, а также о новых проектах.

Карьерный путь: образование и первые работы

По образованию Вячеслав инженер лесного и лесопаркового хозяйства. После окончания университета в 1999 году сразу пошел работать по специальности и прошел путь от рядового сотрудника до директора предприятия.

В его послужном списке такие должности, как инженер по лесовосстановлению, мастер леса, инженер по лесозаготовке, инженер по лесному фонду, менеджер леса и директор. Все это позволило молодому специалисту на практике узнать все сложности и проблемы лесной промышленности, а также выработать собственные решения. Методом проб и ошибок, он выявил наиболее эффективные методики и внедрил их уже в своей компании.

Развитие собственного бизнеса

В 2004 году Вячеслав создал компанию по продаже запасных частей для лесозаготовительной техники. Через год компания начала оказывать сторонний выездной сервис не только по продаже запасных частей и расходных материалов, но и ремонту техники непосредственно на лесозаготовительных площадях, то есть в лесу. На то время это было новаторское решение и компания Вячеслава стала одной из первых, кто предложил комплексное решение своим клиентам.

Это обеспечило стабильный рост и дало толчок для дальнейшего развития и выхода на новый уровень. Вячеслав создал выездные мобильные мастерские по ремонту и обслуживанию и диагностике топливной аппаратуры, систем фильтрации, двигателей внутреннего сгорания, замене и ремонту расходного оборудования.

Также шла активная работа по установлению сотрудничества с ведущими производителями. В результате были заключены контракты с топовыми европейскими и американскими производителями оборудования и запасных частей. Чтобы наладить и ускорить логистические процессы, Вячеслав создал дочернюю фирму в Финляндии.

Также компания наладила сотрудничество со многими известными компаниями внутри страны. Так, были заключены договора с крупнейшими лесопромышленными и лесозаготовительными холдингами, такими как: Группа «Илим», UPM Kymmene, Stora Enso, International Paper, Segezha Group, и многими другими менее крупными и известными компаниями.

Чтобы выйти на такой уровень, было приложено немало усилий. Как отмечает Вячеслав, важнее и сложнее всего — наладить доверительные отношения с коллективом, сотрудниками, партнерами, инвесторами и клиентами. Недостаточно просто взять профессионала или обучить сотрудника до высокого уровня, также необходимо обеспечить комфортный уровень работы.

Тенденции рынка труда США

Пережив кризисные времена пандемии и постковидных реакций, рынок США оказался на вполне устойчивых позициях. Тем не менее, есть место для развития. Экономисты Bloomberg еще в декабре 2022 года говорили о том, что вероятность рецессии в 2023 году составляет примерно 70%. Последующие массовые увольнения сотрудников из IT-сектора зимой и весной этого года также всколыхнули социум.

Поэтому сегодня как никогда важно способствовать открытию новых бизнесов и привлечению сильных, опытных предпринимателей — это даст новый буст энергии экономике и обеспечит работой многих людей.

Новые проекты

Вячеслав Бандуков более 20 лет своей жизни отдал на развитие нескольких успешных бизнесов. Своим примером он показал, что в индустрии есть место для карьерного роста, личностного совершенствования, заботе о сотрудниках и клиентах, а также бережном отношении к природным ресурсам.

Сегодня Вячеслав, используя накопленный опыт, разрабатывает новый проект, который также будет опираться на заботу об окружающей среде, клиентоориентированность, высокое качество и надежность.



В этот раз предприниматель выбрал деятельностью дистрибуцию пива, произведенного в Мексике, на территории Северной Америки под товарным знаком «Fat Tuna». Это перспективная отрасль, где новые игроки только усиливают конкуренцию, от чего в конечном счете выигрывают как предприниматели, так и потребители.

Вместе со своей командой Вячеслав изучает рынок, находит поставщиков и предполагаемые точки сбыта. Далее потребуется подключение рекламного и маркетингового отделов, IT-департамента. Для полноценной работы не обойтись без персонала: начиная от кладовщиков, грузчиков и водителей, заканчивая менеджерами, рекламными агентами, бухгалтерами, логистами и IT-специалистами. Все это окажет благоприятное влияние на рынок труда и экономику США.