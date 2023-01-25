



Злоупотребление солью может изменить поведение – исследование

Соль способствует повышению кровяного давления, и исследование этого года, даже показало, что добавление соли в пищу сокращает продолжительность жизни на два года у мужчин и на полтора года у женщин. Согласно новому исследованию Эдинбургского университета, соль также может вызывать значительные поведенческие изменения.



Рекомендуемое потребление соли для взрослых составляет менее 6 г в день, но большинство людей обычно потребляет 9 г.

Исследование показало, что высокое содержание соли в пище повышает уровень гормона стресса у мышей на 75%. Исследователи обнаружили, что уровень гормона стресса в состоянии покоя повышается, а гормональный ответ на стресс окружающей среды у испытуемых мышей был в два раза выше, чем у мышей с обычным рационом. В частности, соль повышала активность генов, ответственных за белки мозга, контролирующие реакцию организма на стресс .



Профессор Мэтью Бэйли из Центра сердечно-сосудистых наук Эдинбургского университета заявил, что “люди – это то, что они едят, и понимание влияния продуктов с высоким содержанием соли на психическое здоровье, является важным шагом на пути к улучшению самочувствия”. По словам профессора, это исследование показывает, что большое количество соли также меняет то, как мозг справляется со стрессом.



Однако, по словам исследователей, существуют огромные различия в метаболизме соли у животных и людей, поэтому сравнения следует интерпретировать с осторожностью, учитывая относительно короткое воздействие на организм животных и потреблением соли человеком в течение жизни.

Так исследователи надеются, что люди будут лучше осведомлены о рисках потребления соли.