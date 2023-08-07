



Вспышка на Солнце нанесет по Земле "скользящий удар"

На Солнце 5 августа вновь зафиксировали сразу несколько вспышек, одна из которых была очень длительной - почти час, и уже 8 августа удар от нее достигнет Земли. Это значит, что планету вновь накроет очередная сильнейшая магнитная буря.



Как сообщает The Watchers, крупная вспышка началась в 22:21 UTC 5 августа (01:21 6 августа по Киеву) и длилась практически час - до 02:44 по Киеву. По данным издания, вспышка была связана с радиоизлучением II типа (оценочная скорость 772 км/с), что позволяет предположить, что во время нее произошел выброс корональной массы.



Позднее в том же регионе Солнца произошла еще одна вспышка - также с выбросом корональной массы. Прогнозируется, что эта вспышка приведет к скользящему удару 8 августа.



Существует вероятность магнитных бурь 7 и 8 августа. Прогнозируется также, что активность Солнца снизится во вторник, 8 августа.



Напомним, 2 августа на Солнце произошла сильная вспышка, излучение от которой достигло Земли 5 августа. 5 августа на Солнце зафиксировали еще одну вспышку, влияние которой земляне ощутят сегодня, 7 августа. По прогнозам, магнитные бури в августе ожидаются также 12 и 13 числа, а также в конце месяца - 20 и 21 августа.