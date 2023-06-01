



Вспышка коклюша в Израиле: акушеры призывает беременных женщин пройти вакцинацию

Организация акушерок Израиля, представляющая 1400 акушерок в государственных больницах страны, призывает всех беременных женщин на сроке 27-36 недель немедленно обратиться в фонд здоровья для вакцинации против коклюша.



Акушеры объясняют: "Необходимо получить вакцину к концу беременности, чтобы защитить ребенка, когда он родится. Защита осуществляется через коклюшные антитела, которые эффективно развиваются, проходят через плаценту и обеспечивают защиту. после рождения в первые четыре месяца жизни ребенка. Идеальный срок беременности для проведения прививки — 27-36 недель".



Организация акушерок подчеркивает: "Материнская вакцинация очень эффективна для предотвращения коклюша у младенцев. Вакцины безопасны, научно доказаны, и нет никаких научных доказательств какого-либо вреда, который может быть нанесен плоду или беременности. Если вы уже на 27 неделе, пожалуйста, немедленно сделайте прививку. Вакцина входит в корзину здоровья и выдается бесплатно".



В настоящее время организация акушерок вместе с Министерством здравоохранения, фондами медицинского страхования и Израильской ассоциацией акушерок и гинекологов продвигает модель непрерывной поддержки беременных женщин, подчеркивая доступность и реализацию медицинских прав, а также создание индивидуального протокола для каждой женщины на протяжении всей беременности, а не только в пиковый момент родов. На этапе реализации модели встречи между акушеркой и будущей роженицей также будут включать профессиональное обсуждение важности вакцинации.

