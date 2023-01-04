



Вспышка гриппа в Израиле: 345 госпитализированных за неделю

В Израиле за последнюю неделю с гриппом были госпитализированы 345 человек.



По данным министерства здравоохранения, у 552 пациентов был положительный результат на пневмовирус, вызывающий заболевание легких.



Минздрав сообщает, что по состоянию на начало недели, 17,3% всех застрахованных в Израиле были привиты от гриппа. Возраст большинства вакцинированных составляет 55 лет и старше.



С начала октября 2022 года до конца прошлой недели в Национальный центр контроля заболеваний поступили сообщения о 2251 госпитализированном с лабораторным подтвержденным гриппом. На прошлой неделе было госпитализировано 409 зараженных.



"Министерство здравоохранения призывает население пройти вакцинацию, особенно мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше, а также лиц из групп риска", - призывает минздрав.



По данным ведомства, вирус гриппа может вызывать тяжелые заболевания, такие как пневмония, и другие респираторные осложнения, воспаление мышцы сердца и даже смерть.



"Вакцина снижает риск осложнений, таких как пневмония, госпитализация и смертность. Рекомендуется вакцинироваться ежегодно, потому что болезнь мутирует, и каждый год появляется новый вирус, немного отличающийся от того, что был в предыдущем году", - добавили в минздраве.

