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ВОЗ: в мире может возрасти заболеваемость новым штаммом COVID
20.12.2023 08:16 Алина Груднева

ВОЗ: в мире может возрасти заболеваемость новым штаммом COVID

Всемирная организация здравоохранения не исключает в обозримом будущем резкого роста заболеваемости новым штамом коронавируса, который получил название JN.1. 

По данным информационного агентства Reuters, в ВОЗ предупредили, что невелики риски тяжелого протекания болезни.

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В организации уверены в том, что вакцины, которые есть на сегодняшний день, защитят от осложнений и смертельных исходов инфицированных.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в Америке процент заражений именно этим штаммом составляется от 15 до 29%.

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