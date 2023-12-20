



ВОЗ: в мире может возрасти заболеваемость новым штаммом COVID

Всемирная организация здравоохранения не исключает в обозримом будущем резкого роста заболеваемости новым штамом коронавируса, который получил название JN.1.



По данным информационного агентства Reuters, в ВОЗ предупредили, что невелики риски тяжелого протекания болезни.



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В организации уверены в том, что вакцины, которые есть на сегодняшний день, защитят от осложнений и смертельных исходов инфицированных.



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в Америке процент заражений именно этим штаммом составляется от 15 до 29%.