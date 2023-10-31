



ВОЗ: сфера здравоохранения в Газе на грани катастрофы

ВОЗ считает неизбежной катастрофу в сфере общественного здравоохранения в Газе.



Соответствующее предупреждение Всемирная организация здравоохранения сделал, опираясь на слова генсека ООН Антониу Гутерриша относительно недостаточного количества гуманитарной помощи, которая туда поступает.



"В целом из 143 грузовиков, въехавших в Газу с 21 октября, по меньшей мере 15 перевозили питьевую воду, резервуары, оборудование для очистки воды и гигиенические наборы", — сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.



По словам представителя ВОЗ Кристиан Линдмайер Линдмайер, "неминуемая катастрофа в сфере общественного здравоохранения вырисовывается из-за массового перемещения, перенаселенности, ущерба инфраструктуре водоснабжения и канализации".

