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ВОЗ предупреждает: эти сиропы от кашля могут быть опасны для детей
06.10.2022 12:42 Ольга Белозерова

ВОЗ предупреждает: эти сиропы от кашля могут быть опасны для детей

В отношении четырех сиропов от кашля было выпущено предупреждение, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что они могут быть связаны со смертью 66 детей в Гамбии.

Об этом сообщает ВВС

Сиропы были изготовлены индийской компанией Maiden Pharmaceuticals, которая не предоставила гарантий их безопасности. 

Как утверждается, сиропы "потенциально связаны с острыми повреждениями почек и 66 смертельными исходами среди детей". ВОЗ идентифицировала лекарства как пероральный раствор прометазина, детский сироп от кашля кофексмалин (Kofexmalin), детский сироп от кашля Makoff и сироп от простуды Magrip N.

ВОЗ заявила, что лабораторный анализ образцов продуктов "подтверждает, что они содержат неприемлемое количество диэтиленгликоля и этиленгликоля в качестве загрязнителей". 

Четыре лекарственных препарата были обнаружены в Гамбии, но "могли распространяться через неофициальные рынки в другие страны или регионы", заявили в ВОЗ. 

Компания-производитель лекарств пока никак не прокомментировала заявление ВОЗ. 

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