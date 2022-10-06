



ВОЗ предупреждает: эти сиропы от кашля могут быть опасны для детей

В отношении четырех сиропов от кашля было выпущено предупреждение, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что они могут быть связаны со смертью 66 детей в Гамбии.



Об этом сообщает ВВС.



Сиропы были изготовлены индийской компанией Maiden Pharmaceuticals, которая не предоставила гарантий их безопасности.



Как утверждается, сиропы "потенциально связаны с острыми повреждениями почек и 66 смертельными исходами среди детей". ВОЗ идентифицировала лекарства как пероральный раствор прометазина, детский сироп от кашля кофексмалин (Kofexmalin), детский сироп от кашля Makoff и сироп от простуды Magrip N.



ВОЗ заявила, что лабораторный анализ образцов продуктов "подтверждает, что они содержат неприемлемое количество диэтиленгликоля и этиленгликоля в качестве загрязнителей".



Четыре лекарственных препарата были обнаружены в Гамбии, но "могли распространяться через неофициальные рынки в другие страны или регионы", заявили в ВОЗ.



Компания-производитель лекарств пока никак не прокомментировала заявление ВОЗ.