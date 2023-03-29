



ВОЗ пересматривает рекомендации по прививкам от COVID: вакцинация нужна не всем

Всемирная организация здравоохранения адаптировала свои рекомендации по вакцинации против COVID-19 к новой фазе пандемии, предполагая, что здоровым детям и подросткам прививаться не обязательно, но пожилые группы высокого риска должны получить бустерную дозу через 6-12 месяцев после последней вакцинации.



Агентство ООН заявило, что цель состоит в том, чтобы сосредоточить усилия на вакцинации тех, кто сталкивается с наибольшей угрозой тяжелого заболевания и смерти от COVID-19, учитывая высокий уровень иммунитета населения во всем мире из-за широко распространенной инфекции и вакцинации.



ВОЗ определила группы высокого риска как пожилых людей, а также молодых людей с другими значительными факторами риска. Для этой группы агентство рекомендует сделать дополнительную прививку через 6 или 12 месяцев после последней дозы в зависимости от таких факторов, как возраст и иммунодефицитные состояния.



Между тем, в нем говорится, что здоровые дети и подростки не имеют "низкого приоритета" для вакцинации против COVID-19, и призвали страны учитывать такие факторы, как бремя болезни, прежде чем рекомендовать вакцинацию этой группы. В нем говорится, что вакцины и бустеры COVID-19 безопасны для всех возрастов, но в рекомендациях учитываются другие факторы, такие как экономическая эффективность.



В сентябре прошлого года ВОЗ заявила, что конец пандемии "не за горами". На брифинге во вторник агентство заявило, что его последний совет отражает текущую картину заболевания и глобальные уровни иммунитета, но его не следует рассматривать как долгосрочное руководство в отношении того, понадобятся ли ежегодные бустеры.



"Пересмотренные рекомендации еще раз подчеркивают важность вакцинации тех, кто все еще подвергается риску тяжелого заболевания", — сказала Ханна Нохинек, председатель Стратегической группы экспертов ВОЗ по иммунизации, которая вынесла рекомендации.



Комитет также призвал к срочным усилиям, чтобы наверстать упущенное по плановым прививкам, пропущенным во время пандемии, и предупредил о росте болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцин, таких как корь.



Что касается COVID, в нем говорится, что вакцины, помимо первых двух прививок и бустерной дозы, больше не рекомендуются в обычном порядке для лиц со "средним риском", поскольку преимущества были незначительными.