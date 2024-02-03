



ВОЗ: К 2050 году число заболевших раком увеличится до 35 млн

Всемирная организация здравоохранения заявляет о том, что к 2050 году количество онкологических больных резко увеличится. По всему миру статистика онкологии подскочит на 77% относительно 2022 года, а смертность от рака достигнет 18 млн человек.



На этот показатель оказывают прямое влияние употребление табака, алкоголя, также влияет ожирение. Загрязнение воздуха является ключевой причиной экологических проблем, что также влияет на развитие онкологических заболеваний.



Как ни странно, но к 2050 году именно в странах с высоким уровнем дохода будет наибольший прирост количества онкологических больных — это значит, что появятся новых 4,8 млн заболевших по сравнению с оценками 2022 года.

