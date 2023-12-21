



ВОЗ фиксирует быстрое распространение нового вируса COVID

Подвариант штамма Omicron коронавируса был классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как "вариант, представляющий интерес", из-за "его быстро растущего распространения".



JN.1 был обнаружен во многих странах мира, включая Индию, Китай, Великобританию и США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По сообщениям ВОЗ, риск для населения в настоящее время невелик, а существующие вакцины продолжают обеспечивать защиту.



Однако ВОЗ предупреждает, что этой зимой может повыситься уровень заболеваемости ковид и другими инфекциями.

