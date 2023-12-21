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ВОЗ фиксирует быстрое распространение нового вируса COVID
21.12.2023 00:30 MIGnews.com

ВОЗ фиксирует быстрое распространение нового вируса COVID

Подвариант штамма Omicron коронавируса был классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как "вариант, представляющий интерес", из-за "его быстро растущего распространения".

JN.1 был обнаружен во многих странах мира, включая Индию, Китай, Великобританию и США.

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По сообщениям ВОЗ, риск для населения в настоящее время невелик, а существующие вакцины продолжают обеспечивать защиту.

Однако ВОЗ предупреждает, что этой зимой может повыситься уровень заболеваемости ковид и другими инфекциями.
 

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