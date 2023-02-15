



ВОЗ бьет тревогу из-за вспышки вируса Марбург в Гвинее

Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное совещание относительно вспышки вируса Марбург, "родственника" вируса Эбола, в Экваториальной Гвинее.



Об этом сказано в официальном заявлении.



"ВОЗ созывает срочное совещание консорциума по вакцине для обсуждения новой вспышки болезни, вызываемой марбургским вирусом, в Экваториальной Гвинее", — сказано в заявлении.



По данным Всемирной организации здравоохранения, в Гвинее подтверждена первая вспышка болезни, вызванной вирусом Марбург. Этот вирус стал причиной по меньшей мере девяти смертей, подозреваются еще 16 случаев заражения.



Лабораторные образцы подтвердили вспышку после предупреждения местного представителя минздрава, которое было сделано 7 февраля. ВОЗ направляет в страну экспертов, чтобы помочь остановить вспышку.



"Вирус Марбург очень заразен. Благодаря быстрым и решительным действиям властей Экваториальной Гвинеи по подтверждению болезни, реагирование может быстро развернуться на полную мощность, чтобы мы могли спасти жизни и остановить вирус как можно скорее", — сказал региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти.



По данным Reuters, на фоне вспышки ВОЗ усиливает эпиднадзор в маленькой африканской стране.



"Отслеживание контактов, как вы знаете, является краеугольным камнем реагирования. Мы передислоцировали группы по борьбе с COVID-19, которые были там для отслеживания контактов, и быстро модернизировали их, чтобы они смогли помочь", - сказал представитель ВОЗ в Экваториальной Гвинее Джордж Амех.



Напомним, на прошлой неделе Экваториальная Гвинея отправила на карантин более 200 человек и ограничила передвижение в провинции Кие-Нтем после обнаружения неизвестной геморрагической лихорадки. В понедельник было официально объявлено о первой вспышке марбургского вирусного заболевания. Симптомы включают лихорадку, слабость, рвоту с примесью кроси и диарею.