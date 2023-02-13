



Неизвестная болезнь убила по меньшей мере 10 человек в Экваториальной Гвинее

Органы здравоохранения Экваториальной Гвинеи поместили на карантин более 200 человек и ввели ограничения на передвижение в пятницу после того, как неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере десяти человек.



О вспышке стало известно во вторник.



По предварительным данным, все умершие люди принимали участие в похоронной церемонии.



Симптомы включают лихорадку, слабость, кровотечение и диарею.



Министр здравоохранения Гвинеи Митоха Ондо'о Айекаба объявил, что правительство отправило образцы в соседние Габон и Сенегал для дальнейшего исследования.



После объявления соседний Камерун ввел ограничения на передвижение вдоль границы с Экваториальной Гвинеей.

