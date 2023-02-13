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Неизвестная болезнь убила по меньшей мере 10 человек в Экваториальной Гвинее
13.02.2023 02:35 Евгения Маркова

Неизвестная болезнь убила по меньшей мере 10 человек в Экваториальной Гвинее

Органы здравоохранения Экваториальной Гвинеи поместили на карантин более 200 человек и ввели ограничения на передвижение в пятницу после того, как неизвестная болезнь унесла жизни по меньшей мере десяти человек.

О вспышке стало известно во вторник. 

По предварительным данным, все умершие люди принимали участие в похоронной церемонии.

Симптомы включают лихорадку, слабость, кровотечение и диарею.

Министр здравоохранения Гвинеи Митоха Ондо'о Айекаба объявил, что правительство отправило образцы в соседние Габон и Сенегал для дальнейшего исследования.

После объявления соседний Камерун ввел ограничения на передвижение вдоль границы с Экваториальной Гвинеей.
 

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