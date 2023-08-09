



Вирусы могут победить бактерии, устойчивые к антибиотикам – исследование

Международное исследование, проведенное группой из Медицинского центра Университета Хадасса и факультета стоматологической медицины Еврейского университета в Иерусалиме, показывает потенциальную эффективность терапии бактериофагом PASA16 в борьбе с опасными инфекциями Pseudomonas aeruginosa.



Авторы считают, что исследование прокладывает путь для будущих клинических испытаний и побуждает к дальнейшему изучению фаговой терапии в качестве альтернативного подхода к борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам. Это было крупнейшее исследование в своем роде, и на данный момент оно дало впечатляющий показатель успеха в 86,6%.



Pseudomonas aeruginosa – бактерия, обнаруживаемая в окружающей среде и у человека – это патогенная и условно-патогенная бактерия, вызывающая инфекции у пациентов с ослабленной иммунной системой или сопутствующими хроническими заболеваниями. Перед началом лечения все образцы Pseudomonas aeruginosa от пациентов были протестированы, и лечение было персонализировано для тех, у кого была обнаружена чувствительность к фагу PASA16. Во время лечения фагом PASA16 наблюдались лишь незначительные и управляемые побочные эффекты.



Примечательно, что 13 из 15 пациентов имели благоприятный клинический результат. Продолжительность лечения составляла от восьми дней до шести недель с режимами от одного до двух раз в день. Это подчеркивает потенциал сочетания фага PASA16 с антибиотиками в качестве многообещающего подхода для пациентов с ранее безуспешным лечением.



“Мы воодушевлены многообещающими результатами нашего исследования”, – написали израильские ученые. “Оно подчеркивает потенциал фаготерапии как ценной альтернативы обычным антибиотикам в борьбе с устойчивыми к ним патогенами”.



Бактериофаги относятся к группе вирусов, поражающих бактерии. Существуют тысячи разновидностей фагов, каждая из которых может инфицировать один или несколько типов бактерий. Как и все вирусы, фаги представляют собой простые организмы, состоящие из ядра генетического материала (нуклеиновой кислоты), окруженного белковым капсидом. Фаги используются с конца 20 века в качестве альтернативы антибиотикам и рассматриваются как возможная терапия против мультирезистентных штаммов многих бактерий.



Авторы уверены, что их работа выдвинула на первый план потенциал сочетания фага PASA16 с антибиотиками в качестве многообещающего подхода для пациентов с ранее безуспешным лечением.



