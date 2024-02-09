



Виагра может снижать риск болезни Альцгеймера

Препарат, используемый для лечения эректильной дисфункции, может сыграть важную роль в снижении риска развития болезни Альцгеймера, говорится в исследовании американских ученых.



Новое исследование, проведенное Калифорнийским университетом, показало, что вероятность развития болезни, вызывающей резкое снижение когнитивных способностей и потерю памяти, у участников, которым прописывали виагру (силденафил), была на 18 % ниже. И это после того, как были учтены другие потенциальные факторы, такие как основные проблемы со здоровьем и курение.



Болезнь Альцгеймера - наиболее распространенная форма деменции, которой страдают около 7,8 миллиона человек в странах Европейского союза. Ее отличительные симптомы - ухудшение памяти и мыслительных способностей.



Препараты для лечения эректильной дисфункции, такие как виагра, первоначально были разработаны для лечения гипертонии и стенокардии. По словам исследователей, некоторые исследования на животных показали "возможную нейропротекторную пользу" от этих препаратов.



Среди мужчин, которым были назначены препараты для лечения эректильной дисфункции, было зарегистрировано 8,1 случая на 10 000 человеко-лет, что представляет собой количество участников исследования и время, в течение которого они наблюдались в ходе исследования.



Для сравнения, среди мужчин, не принимавших препараты, было 9,7 случая на 10 000 человеко-лет.



Средний возраст участников на начало исследования составлял 58,5 лет, а медиана наблюдения - 5,1 года.



Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что связь между лекарствами и снижением риска развития болезни Альцгеймера была сильнее среди тех, кто чаще других получал рецепты.



"Несмотря на то, что мы добиваемся успехов с новыми методами лечения болезни Альцгеймера, которые помогают очистить мозг от амилоидных бляшек людям с ранними стадиями заболевания, нам крайне необходимы препараты, способные предотвратить или задержать развитие болезни Альцгеймера", - сказала в своем заявлении доктор Рут Брауэр, ведущий автор исследования из Школы фармакологии Университетского колледжа Лондона.



"Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы, узнать больше о потенциальных преимуществах и механизмах действия этих препаратов, а также изучить оптимальную дозировку", - добавила она.

