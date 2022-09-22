



В Уганде подтвердили 7 случаев лихорадки Эбола

Уганда подтвердила семь случаев лихорадки Эбола, в том числе у мужчины, который умер на этой неделе.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



У умершего 24-летнего мужчины развилась высокая температура, диарея и боли в животе, также у него была рвота кровью. После первоначального лечения от малярии у него был диагностирован суданский штамм вируса Эбола.



По словам Кёбе Генри Ббоса, представителя минздрава Уганды, ответственного за ликвидацию лихорадки Эбола, расследуются еще 7 смертей, которые могут быть связаны с заболеванием.



"На сегодняшний день у нас есть семь подтвержденных случаев, из которых у нас есть один подтвержденный случай смерти. Но также у нас есть семь вероятных случаев, умерших до подтверждения вспышки", - заявил он.



Чиновник отметил, что их расследование еще не выявило "нулевого пациента". По его словам, вспышка, по-видимому, началась примерно в начале сентября, "когда люди начали умирать" в небольшой деревне в районе Мубенде в центральной части Уганды.