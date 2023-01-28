



В крови жителей Хайфского залива обнаружено повышенное содержание металлов

За последнее десятилетие среди жителей Хайфы был зарегистрирован более высокий уровень заболеваемости по сравнению с остальной частью страны, и частично в этом виновато загрязнение воздуха местными предприятиями.



Как сообщает Jerusalem Post, было проведено новое исследование донорской крови людей, живущих в Хайфе. В ходе эксперимента сравнивалась концентрация тяжелых металлов в крови жителей Хайфы с кровью людей, живущих в остальной части страны, и оценивалась связь между концентрациями металлов в крови и воздействием в воздухе.



Адреса проживания доноров и места сдачи пожертвований были геокодированы и объединены с уровнями загрязняющих веществ, зарегистрированными близлежащими станциями мониторинга. Загрязнители включали двуокись азота (NO2), двуокись сульфата (SO2), озон (O3), окись углерода (CO) и твердые частицы.



В то время как доноры крови из района Хайфского залива имели более низкие уровни мышьяка и кадмия и более высокие уровни хрома и свинца по сравнению с донорами в остальной части страны, доноры с высокими концентрациями свинца, вероятно, жили рядом с карьерами и подвергались воздействию более высоких уровней мелких твердых частиц, окиси углерода и двуокиси сульфата.



Доноры, проживающие в районе Хайфского залива, где расположены промышленные предприятия, имели более низкие уровни мышьяка и кадмия по сравнению с остальными донорами в Израиле и более высокие уровни хрома и свинца.



Эти металлы оказались в 1,08-1,10 раза выше среди жителей Хайфского залива, чем в остальной части страны. Уровни хрома и свинца были в 1,13–1,5 раза выше у тех, кто сдавал кровь в районе Хайфского залива, но не все обязательно жили в этом районе.



Исследователи заявили, что необходимо провести обширное исследование отраслей промышленности в районе Хайфского залива и других районов страны с высоким уровнем содержания металлов, и они планируют провести такое исследование.