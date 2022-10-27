



В Канаде объявили о первом коммерческом производстве лютеция-177

В Канаде объявили о первом коммерческом производстве лютеция-177, применяемом для лечения рака.



Ряд компаний, в том числе Bruce Power, эксплуатирующих АЭС "Брюс" в Канаде, объявили о начале коммерческого производства лютецию-177.



Это первое в своем роде достижение коммерческого энергетического реактора с дополнительной возможностью коммерческого производства короткоживущих медицинских изотопов.



В июне прошлого года компания Bruce Power озвучила план производства лютеция-177 (Lu-177) на коммерческом ядерном реакторе благодаря новой системе производства изотопов (IPS), установленной во время планового ремонта реактора Bruce-7.



Однако достичь этой цели удалось лишь недавно, после завершения окончательного ввода в эксплуатацию и регуляторного одобрения от Канадской комиссии по ядерной безопасности проекта по установке новой системы производства изотопов (IPS) на 7-м блоке Bruce Power.