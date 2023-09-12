



В Израиле возвращаются маски из-за новой вспышки COVID

Министерство здравоохранения призвало уязвимых людей и тех, кто заинтересован в снижении риска заразиться коронавирусом носить маски, особенно в праздничные дни.



Соответствующая рекомендация была дана на фоне роста уровня заболеваемости из-за нового варианта COVID.



"В преддверии праздников и в связи с ростом заболеваемости минздрав рекомендует уязвимым группам и тем, кто заинтересован в снижении риска заражения, носить маски в закрытых многолюдных помещениях", - сказано в заявлении.



Также министерство рекомендует носить маски на встречах с людьми из групп повышенного риска.

