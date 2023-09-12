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В Израиле возвращаются маски из-за новой вспышки COVID
12.09.2023 17:09 Алина Груднева

В Израиле возвращаются маски из-за новой вспышки COVID

Министерство здравоохранения призвало уязвимых людей и тех, кто заинтересован в снижении риска заразиться коронавирусом носить маски, особенно в праздничные дни.

Соответствующая рекомендация была дана на фоне роста уровня заболеваемости из-за нового варианта COVID.

"В преддверии праздников и в связи с ростом заболеваемости минздрав рекомендует уязвимым группам и тем, кто заинтересован в снижении риска заражения, носить маски в закрытых многолюдных помещениях", - сказано в заявлении.

Также министерство рекомендует носить маски на встречах с людьми из групп повышенного риска.
 

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