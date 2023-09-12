В Израиле возвращаются маски из-за новой вспышки COVID
Министерство здравоохранения призвало уязвимых людей и тех, кто заинтересован в снижении риска заразиться коронавирусом носить маски, особенно в праздничные дни.
Соответствующая рекомендация была дана на фоне роста уровня заболеваемости из-за нового варианта COVID.
"В преддверии праздников и в связи с ростом заболеваемости минздрав рекомендует уязвимым группам и тем, кто заинтересован в снижении риска заражения, носить маски в закрытых многолюдных помещениях", - сказано в заявлении.
Также министерство рекомендует носить маски на встречах с людьми из групп повышенного риска.