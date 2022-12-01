



В Израиле снизилась продолжительность жизни



В 2020 году, в первый год эпидемии коронавируса, в Израиле увеличилось число смертей и сократилась продолжительность жизни: это следует из нового отчета Института Брукдейла, который изучил состояние здоровья израильских пожилых людей.



Для арабских мужчин снижение продолжительности жизни составило полтора года. "Это был необычный период, который повлиял на все аспекты жизни", - пишут авторы отчета.



Согласно отчету, в конце 2020 года население в возрасте 65 лет и старше в Израиле будет насчитывать 1,162 миллиона человек - 12,3% от общей численности населения. В отчете также говорится, что в текущем десятилетии, третьем в 21 веке, можно будет наблюдать, как поколение "бэби-бума" (родившиеся в 1945-1950 годах) перешагнет 75-летний возраст, "поэтому мы увидим увеличение доли тех, кому 75 и более лет, среди всех пожилых людей".



Эта цифра имеет фундаментальное значение для системы госпитализации в больницах, поскольку 37% всех госпитализаций в 2020 году придется на людей в возрасте 65 лет и старше, а 20% - на людей в возрасте 75 лет и старше. Уровень госпитализации людей в возрасте 65 лет и старше за последние пять лет снижался в среднем на два процента в год, но в 2020 году этот показатель снизился на 12,3% - с 400 госпитализаций на тысячу человек до 351 на тысячу человек.



В отчете уточняется, что лица в возрасте 65 лет и старше составляют 63% госпитализированных во внутренние отделения; в легочные отделения - 58,6%; в отделения сердечно-сосудистых заболеваний - 49,4%; в отделения интенсивной терапии - 59,6%. Еще одна значительная цифра указывает на связь между коронавирусом и снижением продолжительности жизни, зарегистрированным в этом году.



Согласно отчету, средняя продолжительность жизни в Израиле в 2020 году составит 80,7 для мужчин и 84,8 для женщин. Продолжительность жизни арабских мужчин на 4,8 года ниже, чем у еврейских и других мужчин (76,6 против 81,4), а продолжительность жизни арабских женщин на 3,8 года ниже, чем у еврейских и других женщин (81,5 против 85,3).



По сравнению с 2019 годом продолжительность жизни мужчин сократилась в среднем на 3,6 месяца. Для арабских мужчин снижение особенно резкое и составляет полтора года по сравнению с 2019 годом. Среди арабских женщин зафиксировано снижение в среднем на 4,8 месяца. Среди еврейских женщин значительного снижения не произошло.